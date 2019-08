E se alla fine fosse il Barcellona la destinazione finale di Mario Mandzukic? Come riporta il Corriere dello Sport, Fabio Paratici a colloquio con i vertici Blaugrana per parlare del giovane terzino Miranda, ha intavolato un discorso riguardante anche dell’attaccante croato. Sfumata la trattativa con il Manchester United, non decollata quella con il Bayern Monaco, appena accennata quella con il Borussia Dortmund, resta il Milan con il quale c’è stato un contatto ma, come sembra, il tecnico rossonero Giampaolo sembra orientato ad ottenere un attaccante con altre caratteristiche. Alla fine per il gigante croato, dato ormai ai margini del nuovo progetto bianconero, ci potrebbe essere l’ipotesi Barcellona.