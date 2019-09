I rumors provenienti dall’Inghilterra sembrano delineare una possibile conclusione a quello che è diventato il caso Mandzukic. Dopo aver rifiutato tutte le destinazioni proposte, il croato, nemmeno un minuto in campo nelle prime due giornate di campionato, è stato escluso dalla lista Champions. L’attaccante si appresta a vivere i prossimi mesi da separato in casa ma per gennaio vi potrebbe essere la possibilità di vedergli indossare la maglia del West Ham. Manuel Pellegrini, tecnico degli Hammers, vuole il croato per sostituire Javier Hernandez (approdato al Siviglia) e l’infortunato Michail Antonio. Se per la Juve non sarà difficile trovare un accordo con gli inglesi, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Le panchine e le tribune che, presumibimente, il giocatore vedrà nei prossimi mesi potrebbero fare la differenza.