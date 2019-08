Fabio Paratici vuole completare il mercato in entrata della Juventus con l’acquisto di Mauro Icardi. Ad oggi, però, non vi è ancora una trattativa definita tra Juventus ed Inter. A quanto emerge da il Quotidiano Sportivo, lo Chief Football Officer dei bianconeri, non ha alcuna intenzione di inserire Paulo Dybala nell’affare perciò, sapendo quanto Conte desideri un attaccante di peso, ha offerto ai nerazzurri il cartellino di Mario Mandzukic oltre ad un sontuoso contributo in cash. Il gigante croato è fuori dal nuovo progetto juventino e nella trasferta di Parma non ha disputato neanche un minuto di partita. Nonostante le numerosi voci che lo vorrebbero in partenza per Spagna o Germania, a pochi giorni dalla fine del mercato, Mandzukic è ancora un esubero di lusso in casa Juve.