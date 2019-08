Non impiegato a Parma e sul mercato. Il presente di Mario Mandzukic è molto molto lontano dagli abituali standard, che negli ultimi anni a questo punto della stagione lo vedevano sempre al centro del progetto e sempre con una maglia da titolare addosso. Ora, invece, è tutto diverso: Mandzukic è pronto a lasciare la Juve, anche se non sa ancora quale sarà la sua prossima destinazione. Ha detto no alla Cina per restare nel calcio che conta e negli ultimi giorni ci ha provato il Barcellona, ma senza troppa fretta di chiudere. Lui, intanto, spiega Tuttosport, spera ancora in un rilancio del Bayern Monaco, dove tornerebbe più che volentieri.