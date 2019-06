Mario Mandzukic può lasciare la Juventus in estate. Nonosante il recente rinnovo di contratto, senza Massimiliano Allegri l'attaccante croato è in uscita e stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono due gli scenari che si profilano per il centravanti ex Bayern Monaco e Atletico Madrid. Da una parte c'è la Cina dove diversi club bussano da mesi alla sua porta. Se però Mandzukic dovesse decidere di non abbandonare il "calcio che conta" ecco che si potrebbero aprire le porte della Bundesliga con il Borussia Dortmund che cerca un terminale offensivo di esperienza e che tramite il dg Watzke ha già reso pubblico l'interesse per l'attaccante bianconero.