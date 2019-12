Mario Mandzukic sempre più verso il Qatar. In queste ore sta prendendo una decisione definitiva sul suo futuro. Tenuto fuori rosa dalla Juve e da Maurizio Sarri, Mandzukic si è convinto ed è pronto ad accettare la milionaria corte del Qatar: il giocatore era stato già contattato a fine settembre, al termine del mercato qatariota. ​Il centravanti aveva scelto però di rimanere alla Juventus almeno fino a gennaio, perché non convinto delle alternative e delle proposte arrivate. A 5 giorni dalla fine del mercato in Qatar, il croato aveva preso la sua decisione e anche la Juve cambiato idea.