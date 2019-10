Mario Mandzukic è in partenza dalla Juventus. L'attaccante croato potrebbe firmare con il Manchester United che l'ha già cercato nel mercato estivo. I bianconeri hanno ovviamente dato il via libera alla partenza dell'attaccante ex Bayern che si sta allenando a parte alla Continassa e sperano di incassare almeno 10 milioni di euro dalla sua partenza.