Il futuro di Mario Mandzukic è ancora tutto da definire. La Juventus, dopo che Maurizio Sarri ha messo in chiaro di non gradire particolarmente le caratteristiche tecniche del croato, sta provando a trovargli una nuova sistemazione sul mercato, ma ha a più riprese trovato opposizione da parte vuoi dell'interessato vuoi dei club contattati. Arrivano importanti novità sul futuro di Mandzukic in questa caldissima serata di mercato, però.



TRA PSG E ROMA - Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe stata una telefonata da parte del Paris Saint-Germain, falcidiato dagli infortuni in attacco in questo avvio di stagione. Si attende una risposta da parte di Mandzukic, che però non ama i trasferimenti dell'ultimo minuto e potrebbe restare a Torino fino a gennaio, per poi valutare le offerte da Cina, Germania e Manchester United, già proposte in estate. Stando alle indiscrezioni di Sportitalia, invece, il croato sarebbe finito all'interno dell'asse di mercato con la Roma, cui è stato proposto in queste ultime ore. Anche in questo caso, si attende il via libera da parte di Mandzukic, padrone del proprio destino qualsiasi sia la volontà della Juventus.