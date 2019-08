Il no di Paulo Dybala al Manchester United rischia di far saltare anche un'altra operazione di mercato: quella di Mario Mandzukic, anche lui cercato dai Red Devils. Senza il si di Dybala anche il croato rischia di non trasferirsi ad Old Trafford. La richiesta dei bianconeri per il cartellino dell'ex Atletico è di 15 milioni di euro. Mario ha già detto no ad un'offerta dalla Cina. Vuole restare in Europa ma è fuori dal progetto di Maurizio Sarri.