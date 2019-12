La Juventus sta cercando una sistemazione per Mario Mandzukic che in estate ha detto no ai trasferimenti a Manchester United e PSG. L'attaccante croato si sta allenando a parte da dopo la tournée asiatica, non è in contatto con i suoi compagni di squadra né con lo staff tecnico ma non ha fretta di decidere il suo futuro al contrario della Juventus. Tra i club interessati all'attaccante croato c'è ancora il Borussia Dortmund così come l'Inter Miami di David Beckham.