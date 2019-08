Per Mario Mandzukic restano, di fatto, soltanto due possibilità per il futuro, dopo che la chiusura del mercato in Premier League, nella serata di ieri, ha sancito l'impossibilità di un suo trasferimento al Manchester United. Se la permanenza alla Juventus resta tutt'altro che da escludere, in caso di cessione il centravanti croato farà quasi certamente ritorno in Bundesliga: il Borussia Dortmund lo segue con interesse, mentre alla finestra è anche il Bayern Monaco, in cerca di rinforzi in attacco.