Situazione è in stallo per Mario Mandzukic, in trattativa con due club qatarioti. La Juve ha già dato il via libera alla sua cessione ma manca ancora la fumata bianca tra club e calciatore. Il tempo però non è infinito: "In Qatar c'è tempo fino al 30 settembre, aspettiamo notizie nei prossimi giorni", ha dichiarato Fabio Paratici prima della partita contro il Verona. Settimana decisiva, dunque. Mandzukic può partire oppure restare alla Juve fino a gennaio per poi cercare un'altra sistemazione visto che non rientra nei piani di Maurizio Sarri.