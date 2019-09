Mario Mandzukic è ormai un corpo estraneo alla Juve. L'attaccante croato non rientra più nei piani della società, tanto da non essere convocato nelle ultime partite giocate dai bianconeri.La punta sta valutando l'offerta giunta dal Qatar, ma il tempo stringe: il mercato in Qatar chiude il 30 settembre. Secondo Tuttosport, se non accettare la proposta qatariota, Mandzukic potrebbe decidere di aspettare la Premier League a gennaio.