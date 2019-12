Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, prima che i milioni messi sul piatto dal ​Al Duhail convincessero Mario Mandzukic, anche il Bologna ha fatto un tentativo per strappare il croato alla Juventus. Così, non solo il Milan ha provato a trattenere in Italia, ma anche i rossoblù che, con la coppia mercato Bigon-Sabatini ha fatto il suo per compensare all'altro illustre "no": quello di Zlatan Ibrahimovic.