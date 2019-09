"Mandzukic? La situazione è in stallo. In Qatar c'è tempo fino al 30 settembre, aspettiamo notizie nei prossimi giorni". Parole e musica di Fabio Paratici, che ha spiegato cosa ruota attorno al croato. Un momento particolare, quello dell'attaccante croato, che ha sicuramente voglia di lasciare la Juve ma che non riesce a trovare un accordo con una squadra di suo gradimento. Resiste un po' di pessimismo, al momento, circa la sua partenza imminente: il tempo scorre e in Qatar non aspetteranno in eterno. Intanto, Mandzukic continua ad allenarsi a parte, per uno spartito che è ancora tutto da scrivere, tutto ancora da vivere.