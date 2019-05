di Andrea Menon

Mario Mandzukic può salutare la Juve, le pretendenti non mancano. Non solo la Cina, che con le sue grandi offerte ha provato a più riprese a portarlo in Oriente, ma anche qualche club europeo. Il centravanti croato piace molto in quella Germania che lo ha accolto e coccolato già due volte, tra Wolfsburg e Bayern Monaco. Ora è il Borussia Dortmund il club in pole per il suo futuro, con la Bild che lancia questa ipotesi. I gialloneri sono scatenati e dopo Schulz, Brandt e Hazard vorrebbero Mandzukic. Dalla sua la Juve potrebbe accontentare il club tedesco a fronte di una buona offerta, intorno ai 15-20 milioni. Mandzukic può partire, nonostante il rinnovo, dopo l'addio di Allegri, che ne aveva fatto suo pilastro in attacco. Anche per agevolare e favorire l'esplosione di Moise Kean. Molto dipenderà dal prossimo allenatore, ma sicuramente la Juve ci pensa.