Una candidata in meno. Non ci sarà il ritorno di Mario Mandzukic al Bayern Monaco, dopo le esperienze all'Atletico Madrid e alla Juventus. Il croato, inserito dal club bianconero nella lista dei cedibili, infatti potrebbe tornare in Germania, ma non ai bavaresi. Il motivo? Karl-Heinz Rummenigge ha bloccato ogni trattativa sul nascere. Il suo rifiuto è stato netto, oltre che decisivo e, secondo quanto riportato dalla Bild, ha fermato i lavori.



LE ALTERNATIVE - Mandzukic avrebbe accettato volentieri il nuovo vecchio club, nonostante un ruolo non proprio da protagonista, per la possibilità di giocare ancora ad alti livelli in Europa. Ora, però, dovrà prendere altre strade. Sempre vivo l'intersse del Borussia Dortmund, poi la Cina con diverse ricche offerte. Valutazioni in corso, con la Juve che cerca la soluzione più vantaggiosa a livello economico.