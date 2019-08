Le voci di oggi sul futuro del terzino sinistro classe 2000 Juan Miranda, lo allontanano da un possibile arrivo a Torino. Il giocatore del Barcellona, escluso dalle convocazioni della seconda squadra per la gara con il Badalona, era finito al centro della trattativa che avrebbe coinvolto anche Mario Mandzukic. Dopo il blitz di Paratici in Catalogna nello scorso week-end aveva messo i presupposti per uno scambio che, però, non sembrerebbe potersi concretizzare. Eppure, come riporta Tuttosport, la pista che porterebbe il croato al Barça viaggia su un binario parallelo rispetto a Miranda. Trattativa slegata, insomma, che può proseguire anche se il giovane canterano sembra vicino allo Shalke 04.