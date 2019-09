Mario Mandzukic in Qatar, un'ipotesi ormai accantonata. Il centrvanti croato non ha trovato l'accordo con l'Al-Rayyan, pur essendo in uscita dalla Juventus. E così è rimasto a Torino, in attesa di gennaio, quando riaprirà il calciomercato in tutta Europa. La prima idea è sempre quella del Manchester United, con i Red Devils interessati e la Juve che chiede circa 10 milioni di euro di conguaglio. C'è ancora un mercato aperto, fino al 15 ottobre: quello australiano, anche se è difficile ipotizzare una partenza di Mandzukic verso questa destinazione.