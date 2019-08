Su La Gazzetta dello Sport, ecco le prossime mosse di Mario Mandzukic. Il centravanti è il maggior indiziato tra gli attaccanti juventini a lasciare la Vecchia Signora. Qual è la situazione? Al momento, sul croato, c'è il Borussia Dortmund, che non ha intenzione di mollare il colpo in questi giorni, nonostante la fortissima concorrenza del Bayern Monaco. Ecco, il ritorno in Baviera sarebbe nell'ordine delle idee di Mario, che non vuole abbassare standard di salario e di competitività. Insomma, una squadra alla portata della Juve. E poi c'è Kovac, suo connazionale e amico: la Juve continua a chiedere una cifra poco superiore ai 10 milioni.