Tanti mesi senza giocare non cancellano le qualità di Mario Manduzkic, messo fuori rosa dalla Juventus dopo la mancata cessione in estate. Oggi per l'attaccante croato è iniziata una nuova vita: l'ex Bayern è sbarcato in Qatar dove è pronto per l'avventura con l'Al Duhail. A parlare della situazione di Mandzukic è Oscar Damiani: "Ha carisma e forza atletica - ha detto l'agente a Radio Sportiva - lasciando la Juventus ha preferito guadagnare di più in un campionato meno competitivo".