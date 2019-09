Mario Mandzukic ha rifiutato di tutto e di più. In estate ha detto no alle offerte dalla Germania, ora non è convinto della mega proposta di otto milioni a stagione arrivata dal Qatar. Nella testa dell'attaccante croato, secondo Tuttosport, c'è soltanto la Premier League, ed è disposto anche a stare fermo fino a gennaio pur di andare in Inghilterra. La soluzione potrebbe essere un trasferimento al Manchester United alla riapertura del mercato. Già in estate i Red Devils erano stati vicini a Mandzukic e a Solskjaer uno come lui farebbe comodo lì davanti.