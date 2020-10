Molte voce di mercato avevano prospettato un suo ritorno in Italia, che alla fine, però, non si è concretizzato. Mario Mandzukic non vestirà nessuna maglia di alcun club italiano, tra smentite e deboli interessamenti e adesso per lui si starebbero per aprire le porte della Francia. È quanto riporta Footmercato, secondo cui l’ex attaccante della Juventus, saltato l’approdo allo Spartak Mosca, è stato proposto al Marsiglia, che sta valutando questa opportunità di mercato, essendo il croato svincolato dopo l’esperienza in Qatar nell’Al-Duhail. Prima, però, il club francese deve liberarsi di Mitroglou, che non è stato inserito neanche nella lista Champions.