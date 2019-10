Come ovvio che sia, chi non sarà impiegato da titolare nel derby d'Italia tra Inter e Juventus di questa sera a San Siro, dovrà farsi trovare pronto in caso di chiamata a partita in corso. Poi c'è chi, come Mario Mandzukic, non è stato nemmeno convocato, nonostante la chiusura del mercato in Qatar dello scorso 30 settembre. La sensazione è che il croato non rientri proprio nei piani di Maurizio Sarri, che fin qui non lo ha utilizzato nemmeno per un minuto sul terreno di gioco. E il mercato continua a chiamarlo lontano da Torino nel prossimo futuro.