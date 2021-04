Nel corso della sessione di calciomercato invernale, il suo profilo era venuto fuori anche in ottica Juventus, che in quel momento cercava la quarta punta. D'altronde, il nome di Mario Mandzukic resterà sempre legato ai colori bianconeri, per quanto fatto, vinto e per quel legame speciale creatosi con i tifosi. In sede di mercato, però, fu il Milan a spuntarla e accaparrarsi il cartellino dell'attaccante croato. Il suo impatto in rossonero, però, è stato tutt'altro che positivo; il giocatore è sceso in campo in sole 5 occasioni per un totale di 158 minuti. Per questo, secondo quanto riporta Sky, Maldini e Massara non sarebbero intenzionati a rinnovare il suo contratto per il prossimo anno.