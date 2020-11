4









Mario Mandzukic è stato uno dei calciatori più apprezzati dai tifosi della Juventus negli ultimi anni. Le statistiche e i gol c'entrano fino ad un certo punto: a legare indissolubilmente il popolo bianconero con la figura dell'attaccante croato è stata la propensione di quest'ultimo al continuo sacrificio in favore della squadra, i suoi tackle nella trequarti juventina erano accompagnati da ovati simili a quelli che si udivano ai gol. L'ultimo periodo, però, è stato caratterizzato da un calo delle prestazioni, fino ad arrivare a Sarri che mise il giocatore fuori squadra. Dopo tanti mesi, i tifosi sono tornati a discutere sulla figura di Mario Mandzukic: può essere ancora una volta utile alla Juventus, questa volta come attaccante di riserva, o il suo periodo come calciatore di top club è terminato?