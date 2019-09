Ci sono tutti tranne lui, Mario Mandzukic non è convocato per la trasferta della Juventus a Firenze. Nessun caso, però. L'attaccante è stato escluso da Maurizio Sarri per ragioni di mercato. Tutti sapevano tutto, dalla società al giocatore.



ESUBERO - Potrebbe essere l'epilogo finale dell'avventura di Mandzukic alla Juventus. Dopo quattro stagioni e quattro scudetti in bianconero, il giocatore potrebbe lasciare la Serie A. Era uno degli esuberi estivi che la società non è riuscita a piazzare prima della fine del mercato, adesso può andare via per davvero.



RIFIUTI - Uno dei pochi campionati dove il mercato è ancora aperto- fino al 30 settembre - è quello del Qatar, opzione che il giocatore aveva sempre scartato perché lontano dall'Europa. E' quella, però, una possibile soluzione, con il croato che potrebbe aver fatto un passo indietro avendo capito di essere fuori dal progetto. In estate aveva detto no anche a un ritorno in Germania, con il Borussia Dortmund che si era mosso concretamente per averlo. Ora, però, il destino di Mario Mandzukic sembra segnato. E l'esclusione dai convocati di Firenze è un - ultimo? - segnale.