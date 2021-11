Dura poco l'assenza dal calcio di: l'ex attaccante della, che si era ritirato lo scorso settembre dopo la sfortunata parentesi con il Milan,. Lo ha annunciato la federazione croata: l'avventura di Mandzukic inizierà subito. Tra circa un anno, dunque, l'ex attaccante vivrà un altro Mondiale, seppure in un'altra veste, dopo la cavalcata russa fino alla finale nel 2018. Con la Croazia, Mandzukic ha segnato 33 gol in 89 presenze. Mentre con la Juventus, dove ha giocato dal 2015 al 2019, le reti sono 31 in 118 partite.