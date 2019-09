Mandzukic in Qatar, lo ammette anche Fabio Paratici. Ma qual è questo affare in corso? Dopo l'affondo dell'Al-Duhail, club dove gioca Mehdi Benatia, ora è l'Al-Gharafa a fare sul serio con un'offerta da circa 6 milioni netti l'anno per Mandzukic e una proposta già capace di accontentare la Juve. Come scrive Calciomercato.com, però, a mancare, ancora una volta, è il sì del centravanti croato, che parallelamente sta valutando con il suo entourage una proposta del Los Angeles Fc dagli Stati Uniti. In MLS però il mercato è chiuso, accettare quella proposta significherebbe restare fermo fino a fine febbraio, non a caso per il momento non c'è stato ancora alcun contatto diretto tra i club.