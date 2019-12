I rapporti sono tornati buonissimi. La Juventus e il Milan con le rispettive dirigenze hanno avuto più di un dialogo diretto negli ultimi giorni: scambi di idee, confronti di mercato, opportunità potenziali da tenere in considerazione.



APERTURA - Come scrive Calciomercato.com, in particolare, la Juve ha fatto sapere al Milan di essere pronta a vendere Mario Mandzukic a gennaio anche a un club italiano proprio come quello rossonero. Le complicazioni per Zlatan Ibrahimovic rimangono, ecco perché il croato può essere un'opportunità gradita e Paratici ha ribadito l'apertura a liberarlo anche a condizioni favorevoli per il Milan. Uno scenario che al momento però rimane vincolato alla Juventus: Boban, Maldini e Massara sperano ancora in Ibrahimovic e non hanno dato risposte sull'idea di fare offerte per Mandzukic, né il croato stesso ha fatto sapere la propria opinione su un potenziale trasferimento al Milan. Un'idea nata dalla Juve quindi, disponibilità a parlare di Mario. La dirigenza rossonera prende tempo, si deciderà più avanti. Perché "le alternative non mancano", parola di Maldini. E i dialoghi tra Milan e Juve sono ripartiti.



I CORI - Intanto, nell'ultima gara del 2019 a Torino, l'Allianz Stadium si è fatto sentire, cantando proprio per Mario Mandzukic. Un omaggio al minuto 63: mentre il "nuovo" tridente incanta e vince, il pubblico non si è voluto dimenticare del croato, che pur da mesi allena a parte, lontano da compagni, telecamere e quant'altro. Completamente fuori dal mondo Juve, nonostante ne faccia ancora formalmente parte vista la mancata cessione estiva. A gennaio saluterà, la Juve e i suoi tifosi l'hanno ringraziato a suon di cori, perché Mandzukic nei cuori degli juventini ci è entrato davvero.