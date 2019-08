Mandzukic chiave per Icardi. Il croato sta cercando una nuova sistemazione, insieme alla Juve che deve trovare una soluzione che possa andare bene a entrambi le parti in causa. Archiviata la possibilità Manchester United, come sottolinea Tuttosport, l'opzione Barcellona adesso è la più quotata. Il motivo è pure semplice: Suarez sta per cedere alle lusinghe di Beckham e del suo Inter Miami: dunque, chissà che a gennaio, il Barça non si trovi ad aver bisogno di un centravanti duro come Mario. Che in blaugrana andrebbe volentieri, eccome.