Mario Mandzukic e Sami Khedira si legano ancora alla Juventus. I due veterani bianconeri non sono sicuri di voler lasciare Torino e anzi vorrebbero giocarsi le proprie carte prima di salutare. Come? In ritiro. Lo riporta Tuttosport, spiegando come l'attaccante croato abbia raccontato di voler convincere Maurizio Sarri prima di valutare un ritorno in Germania, tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. E Khedira? Anche lui non vorrebbe lasciare la Juve, ma soprattutto si sente ancora al top della carriera e così non è convinto dell'ipotesi Fenerbahce. Meglio la Germania, ma prima vengono i colori bianconeri...