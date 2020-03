Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus ha lasciato buoni ricordi nei tifosi della bianconeri. Ora il croato gioca per all’Al-Duhail, squadra in cui milita anche Medhi Benatia. Mandzukic però, è tornato ora nel mirino del Besiktas, squadra che già in diverse occasioni aveva provato ad assicurarsi l'attaccante.

Secondo quanto riportato da Fanatik, la società turca che in passato non era riuscito a prende il croato a causa delle cifre molto alte, ora potrebbe avere la meglio e far tornare in Europa anche l'attaccante ex Juve.