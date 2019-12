Manchester United, Psg, Atletico Madrid. Lo volevano tutti, Mario Mandzukic. Ma il tempo e gli stimoli gli hanno fatto propendere per il Qatar. Su Tuttosport, è emerso quest'oggi un retroscena abbastanza indicativo: negli ultimi giorni di mercato, quando Mario aveva ormai deciso di rimanere a Torino aspettando le intenzioni di Sarri e la lista Champions, Leonardo era entrato in pressing chiedendogli di firmare per il Psg. Non solo: il direttore sportivo dei francesi era arrivato addirittura sotto casa di Mandzukic. Ma non gli aprì, il croato. Neanche per ascoltare la sua offerta.