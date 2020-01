Zero euro incassati dalla cessione di Mario Mandzukic per la Juventus, le parti hanno deciso di rescindere il contratto prima che l'attaccante volasse in Qatar. Ma l'addio del croato ha permesso ai bianconeri di risparmiare 9 milioni di euro netti (più bonus) - quasi 20 lordi - che avrebbero dovuto pagare fino alla fine del contratto, previsto per il 30 giugno 2021.