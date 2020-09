Mario Mandzukic era già accostato in orbita Roma. E le insistenti voci che vogliono Massimiliano Allegri sulla panchina della squadra giallorossa hanno indotto i bookmaker a modificare immediatamente la scommessa sull’attaccante croato. Secondo i betting analyst, l’eventuale approdo dell’attaccante 34enne, svincolato dopo l’esperienza in Qatar, è offerto a 4,50. Una quota, spiega Agipronews, che rispetto agli inizi di settembre è crollata di un punto e mezzo, segno che il possibile arrivo del tecnico toscano ha smosso anche la trattativa tra il club di Friedkin e il pupillo di Allegri. Con l’ex allenatore juventino Mandzukic ha saputo offrire il meglio di sé, e magari potrà ripetersi alla Roma, in tandem con uno dei condottieri che più di altri è riuscito a valorizzarlo sotto ogni aspetto.