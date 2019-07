Mario Mandzukic dice no al Borussia Dortmund, almeno per ora. Secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland, l'attaccante della Juventus preferisce tornare al Bayern Monaco piuttosto che vestire la maglia giallonera. Il Borussia, negli scorsi mesi, si è mossa per il calciatore con il dg Watzke che ha più volte confermato l'interesse per il croato. Al momento, però, Mario non è attratto dall'idea Borussia Dortmund ed attende la chiamata del Bayern.