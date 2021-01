E' stato Mario Mandzukic, almeno per alcuni tratti. E' stato Mario Mandzukic perché è stato costante nella doppia fase, continuo anche nelle proposizioni. Lontano dalla porta come sempre gli è capitato nell'ultima fase dell'esperienza alla Juventus. Insomma, alle volte è sembrato il vero Mario: combattente, lottatore, propenso al sacrificio. Ma quando c'era da chiudere il colpo, appena pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, non ha avuto la lucidità per battere un ottimo Gollini. Sui social, i commenti sono di fiducia, in un mare di solidarietà per la prima, vera brutta prestazione dei rossoneri. E' stato il Milan peggiore di quest'anno e i commenti qui in basso lo confermano...