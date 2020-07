4









Furore, passione, grinta e cattiveria agonista. Sono solo alcune delle peculiarità che Mario Mandzukic dimostra ogni volta che scende in campo, che hanno fatto innamorare la tifoseria bianconera ai tempi della Juventus e che presto potrebbero infiammare un’altra piazza. Infatti, l’attaccante croato ha da poco rescisso il suo contratto con l’Al Duhail, club qatariota, diventando così un appetibile colpo a parametro zero anche per alcune squadre di Serie A. La Fiorentina ci pensato come profilo di esperienza da affiancare ai giovani Cutrone e Vlahovic, il Benevento progetta un ritorno nella massima serie con i fuochi d’artificio includendo anche il suo nome nelle strategie di mercato. Ipotesi suggestiva, meno per l’Inter, che ha già preso una decisione.



LA SCELTA DELL’INTER - L’idea Mandzukic è balenata nei pensieri dell’Inter, ma come riporta Calciomercato.com, per il club nerazzurro non è una priorità. Le prime scelte come vice Lukaku sono altre, le solite di un’estate fa, ovvero Dzeko o Giroud. Il croato rimane indietro nelle preferenze, anche se non vede l’ora di rimettersi in gioco: la rabbia dovuta alla sua brusca separazione con la Juventus dovuta proprio alle modalità del divorzio è acqua passata, nutre ancora rispetto per i colori bianconeri, ma ora vuole rimettersi in gioco. Forse da avversario, in Serie A.