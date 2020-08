Il futuro di Mario Mandzukic e la Juventus possono incrociarsi di nuovo. Al momento è da escludere un ritorno dell'attaccante croato in bianconero, ma come riporta Tuttosport da Mandzukic potrebbe arrivare l' "assist" per chiudere l'operazione Dzeko. L'ex juventino infatti, oggi svincolato dopo l'esperienza in Qatar, è stato offerto alla Roma come possibile sostituto del bosniaco. Se dovesse decollare l'affare, sbloccherebbe la cessione di Dzeko alla Juve.