La Juventus ha raccolto tutti i temi della partita pareggiata contro l'Atalanta in un comunicato sul proprio sito ufficiale:



NERAZZURRI IMBATTUTI - Era dal 17 maggio 2009 che l’Atalanta non riusciva ad uscire imbattuta da una trasferta di campionato in casa della Juventus.



MARIO E L'ATALANTA - Terzo gol per Mandzukic contro l'Atalanta: tutti arrivati allo Stadium: contro nessuna squadra ha segnato piú gol in Serie A.



ILICIC ALL'ALLIANZ STADIUM - Ilicic, al pari di Icardi, é l'avversario ad aver segnato piú gol allo Stadium in Serie A contro la Juventus (da quando esiste questo nuovo impianto): 3 reti.



CINQUANTESIMA PER FEDE - Ieri è stata la 50ª presenza per Federico Bernardeschi in Serie A con la maglia della Juventus



DESTRA VS SINISTRA - Come confermano le heatmap (la Juve è a sinistra) le due squadre si sono "divise" le fasce: mentre la Juve ha attaccato prevalentemente da destra, la squadra di Gasperini ha preferito la sinistra dell'azione.