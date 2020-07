La Fiorentina cerca rinforzi per il reparto offensivo. E, come scrive Tuttosport, nel mirino della Viola c'è Mario Mandzukic, che ieri è stato stuzzicato dall'amico, ed ex compagno al Bayern, Frank Ribery, il quale ha commentato una foto su Instagram del croato con la scritta: "Fratello". Ora svincolato, l'ex Juve è uno dei nomi più ricercati sul mercato.