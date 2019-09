Secondo quanto si vocifera dall'Inghilterra, Mario Mandzukic resta ancora un discorso centrale nel mercato, chiuso per l'Europa, ma aperto in Qatar. La stampa inglese, infatti, ha lasciato indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la valutazione del croato fatta dalla Juventus per cedere il giocatore verso i ricchi lidi qatarioti: 10 milioni di euro. Il mancato arrivo di Mandzukic al Manchester United, sostengono sempre Oltremanica, ha mandato su tutte le furie il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che non ha per niente superato il "no" riservatogli dal croato, ora in partenza.