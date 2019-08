Dopo il Manchester United Mario Mandzukic dice no anche al Psg. Il croato blocca così anche il mercato in entrata della Juventus e come riporta Sky Sport rischia adesso di essere escluso dalla lista Champions. Mandzukic potrebbe tornare sui suoi passi a gennaio quando potrebbe accettare il trasferimento nel campionato cinese. Fino a gennaio, però, Mario resterà in bianconero