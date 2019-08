In realtà, Mandzukic aveva scelto: come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il croato ha detto più volte di voler restare alla Juve, ma lo spazio ormai sembra difficile inferiore rispetto al passato. Il Bayern ha chiesto informazioni, ma non è una trattativa così avanzata: il ritorno a Monaco, comunque, sarebbe una soluzione decisamente stimolante. Ieri sono arrivate le parole di Salihamidzic, responsabile del mercato del Bayern: "Non posso parlare di Mario perché è della Juve. È sicuramente mio amico, abbiamo giocato insieme al Wolfsburg", le sue parole. Dieci giorni fa, l'occasione United. Non ha voluto perché non è solito fare le cose in fretta: ecco, stavolta avrebbe tutto il tempo per il Bayern.