Mario Mandzukic è atterrato a Caselle nel tardo pomeriggio. Il croato è nella lista dei convocati di Maurizio Sarri che domani pomeriggio raduna i bianconeri alla ContinassaMandzukic può partire per la giusta offerta che per ora è arrivata solo dalla Cina ed è stata rispedita al mittente dell'attaccante croato. Su di lui resta vivo l'interesse del Borussia Dortmund ma i bianconeriDomattina i calciatori si ritroveranno al J Medical per i test di rito. Nel pomeriggio primo allenamento diretto dal tecnico toscano e l'obiettivo di Mandzukic è quello di far cambiare idea al suo nuovo allenatore. L'attaccante ex Atletico MadridLe parole nella conferenza stampa di presentazione di Sarri, tuttavia, furono piuttosto gelide nei confronti dell'argentino mentre Mandzukic non venne neanche nominato. Dentro di sé, però, Mandzukic sa che per tante volte è stato dato per "ceduto" e poi, alla fine, è sempre rimasto.@lorebetto