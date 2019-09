Sì entro 48 ore. L'Al-Rayyan dà altri due giorni di tempo all'attaccante croato della Juventus, Mario Mandzukic per accettare l'offerta da 8 milioni di euro netti all'anno per le prossime due stagioni. Il giocatore, ormai ai margini della formazione allenata da Maurizio Sarri, non è stato convocato nell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Non solo: come Emre Can, il croato non ha preso parte alla seduta di allenamento di ieri, in quanto non iscritto nella lista Champions di questa prima parte di stagione. L'addio si avvicina: ma serve una risposta veloce.