Mario Mandzukic non vuole lasciare la Juventus. Nonostante sia stato messo sul mercato nell'ultima estate, senza mezzi termini e misure, il croato ha rifiutato tutte le destinazioni proposte, con motivazioni differenti. Dalla mancanza di stimoli alla lontananza dall'Europa, dal poco tempo per decidere alle offerte non convincenti: sempre e solo no. Solo la Juve nel suo presente, in attesa di un accordo con qualche club tra gennaio e l'estate. Sì, perché a mercato chiuso praticamente ovunque ha chiuso l'ultima porta disponibile, quella del Qatar. L'OFFERTA - Fino al 30 settembre lì il mercato sarà aperto, ma Mandzukic ha già detto no: l'Al-Gharafa Sports Club, allenata dal serbo Slavisa Jokanovic, come raccontano i media croati, era la squadra più interessata, ma il centravanti non sembra convincibile. Vuole restare e scegliere con calma il proprio futuro, magari giocandosi prima qualche ultima chance con Sarri.