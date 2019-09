. Se Emre Can è rimasto "provato" dall'esclusione dalla lista per la Champions League, ma sembra pronto a rientrare nelle gerarchie di Maurizio Sarri nel prossimo futuro, il croato non farà ancora parte dei convocati per la sfida di domani alle 15 contro la Spal . Il motivo lo ha spiegato lo stesso Sarri in conferenza stampa : "In questo momento Mario ha preferito restare un po' in disparte in accordo con la società. Aspettiamo che chiudano tutti i mercati ancora aperti e poi vedremo". Situazione in stand-by e, per il momento, Mandzukic resta ai margini.Hanno pesato, in questo senso, i continui rifiuti dell'attaccante a trasferirsi altrove nello scorso mercato estivo. Il croato starebbe ora facendo, dove il mercato chiude tra tre giorni. Il tempo stringe, ma Mandzukic sembra avere le idee chiare: vuole 10 milioni di euro netti a stagione per accettare l'offerta dell'Al Rayyan o degli altri club che lo desiderano in Asia. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset,