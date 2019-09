Mario Mandzukic vuole aspettare, come ha detto anche oggi Sarri in conferenza, poi dopo si vedrà. La chiusura del mercato in qatar si avvicina, così, anche questo no che il croato ha riservato alle tentazioni mediorientali. Come riporta Calciomercato.com, Mandzukic ha rifiutato la ricca offerta (biennale da 8 milioni di euro) dell’Al Rayyan: il desiderio del giocatore resta quindi quello di giocarsi ancora le sue carte in Europa, aspettando la riapertura delle trattative di gennaio e sondare terreni più prestigiosi.